Названа причина смерти Джорджа Майкла
Смерть британского музыканта Джорджа Майкла наступила в результате естественных причин, сообщает Sky News со ссылкой на старшего коронера Даррена Солтера.
Как рассказал Солтер, певец скончался из-за «дилатационной кардиомиопатии с миокардитом и ожирением печени». Дилатационная кардиомиопатия — поражение мышцы сердца, миокардит — воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда).
Старший коронер добавил, что расследование прекращается и необходимости в дополнительных дознаниях нет.
Майкл умер в возрасте 53 лет 25 декабря 2016 года.
Источник: «Газета.Ru»