СМИ: В Сирии погиб еще один россиянин

В Сирии погиб житель Тольятти Василий Юрлин, сообщает 7 марта группа Conflict Intelligence Team, которая собирает и изучает информацию о боях в Сирии и Донбассе. Участники группы предполагают, что Юрлин воевал в Сирии как наемник.

Conflict Intelligence Team ссылается на пост Анастасии Скрыпниковой (предположительно родственницы или знакомой Юрлина) в соцсети «ВКонтакте». Она сообщила, что Юрлин был убит в Сирии 20 февраля. Похороны погибшего, по словам Скрыпниковой, состоятся в Тольятти 8 марта.

Сообщение о похоронах также опубликовано в группе ветеранов спецназа из Тольятти.

При каких обстоятельствах погиб Юрлин, неизвестно. Министерство обороны России не сообщало о его гибели.

Conflict Intelligence Team 6 марта сообщила о гибели в Сирии российского военнослужащего Артема Горбунова, служившего в разведке. Министерство обороны РФ подтвердило эту информацию.

6 марта также стало известно о гибели россиянина Ивана Слышкина. По данным РБК, он был наемником частной военной компании Вагнера. Минобороны сообщило, что Иван Слышкин в 2013 году уволился из вооруженных сил. Вагнер — позывной Дмитрия Уткина, которого называют командиром российских наемников. По данным журналистов, именно Уткин занимается их вербовкой, подготовкой и отправкой в зоны боевых действий в Сирии и на Украине.