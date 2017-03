Трамп: Россия "перехватила" Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «перехватила» Крым во время президентства Барака Обамы. Об этом он написал в "Твиттере".

"For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak!" // "Восемь лет Россия «давила» президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, перехватила Крым и увеличила количество ракет. Слабость [Барака Обамы]!" – заявил он.

15 февраля Трамп назвал «захватом» присоединение Крыма и заявил, что Обама был слишком мягок с Россией. Источники Financial Times в Кремле позднее сообщили, что позиция Трампа о России изменилась из-за ведущейся в западных СМИ кампании против России. Публикации СМИ якобы отвратили его от совершения «нового старта» в отношениях с Россией.