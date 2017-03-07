Дантист не помог Оганесяну выйти из “Крестов”

Посещение зубного кабинета не повлияло на меру пресечения бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Он оставлен под стражей по делу о мошенничестве на стройке стадиона к ЧМ-2018.

Как сообщает Санкт-Петербургский городской суд, сегодня, 7 марта, с третьей попытки (процесс растянулся на три заседания по разным причинам) была рассмотрена апелляционная жалоба экс-чиновника на продление ареста до праздника Победы. Сегодняшнее заседание тоже началось с опозданием: Оганесяна не доставили в условленное время в кабинет «Крестов» с видеосвязью, и участники процесса прождали 45 минут.

«Обвиняемый находился у зубного врача», – уточнили в суде.

Ссылки на плохое здоровье Оганесяна были одним из самых значительных оснований для изменения меры пресечения на домашний арест, но и это не повлияло на решение судьи Константина Борисова. Апелляция отклонена, Оганесян остался в «Крестах».

Бывший вице-губернатор был задержан осенью 2016 года по подозрению в мошенническом хищении 50 млн рублей при исполнении контракта на поставку видеотабло для стадиона на Крестовском острове. СК также намекает на причастность Оганесяна к получению взяток, но доказательств ни суду, ни общественности не предоставляет.