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07.03.2017 17:16
4 Комментариев

101 роза для Эллочки-людоедки

Сервисом аренды букетов для фото в Instagram, появившимся в Петербурге и других городах России накануне 8 марта, "Фонтанке" воспользоваться не удалось. Несмотря на ехидные комментарии в соцсетях, услуга пользуется слишком большим спросом, утверждают предприниматели, на всех не хватает.
101 роза для Эллочки-людоедки

Напрокат представительницы прекрасного пола могут взять также коробочку дорогих духов, iPhone 7, люксовый автомобиль, и даже мужчину-дарителя.  Кто и как зарабатывает на «синдроме Эллочки-людоедки», узнала «Фонтанка».

Первые аккаунты в Instagram, предлагающие аренду цветов к Международному женскому дню, появилась в Москве и Петербурге еще 5 марта. Их создатели обещают предоставить девушкам во временное пользование «шикарный букет из 101 розы»  всего за 1000 рублей.

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Услуга рассчитана на тех, кто хочет произвести впечатление в социальных сетях, а именно «продемонстрировать ухажерам, какие подарки надо дарить», «позлить бывшего», «вызвать зависть у подруг»  и т. д., сообщают предприниматели.

На то, чтобы сделать селфи, отводится 10 минут. Москвичкам предлагается добавить  к букету коробочку Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel и других духов – стоит это 300 рублей, а также пакетик из ЦУМ за 100 рублей. Петербурженки имеют возможность  «сфотографироваться в салоне представительского авто с красивым бежевым салоном».

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Спустя два дня более 20 аналогичных сервисов появились в других городах России. Например, жительницам Гатчины предлагают взять напрокат такие имиджевые аксессуары, как iPhone7 и очки RayBan.  Ижевские предприниматели решили демпинговать — аренда букета обойдется всего в 600 рублей, а на фото с ним отводится 15 минут. Правда, сколько и каких цветов в нем будет, не уточняется. Некоторые сервисы предлагают барышням скинуться на коллективный заказ. За дополнительные 10 минут придется заплатить на 400 рублей больше. Один из сервисов за предзаказ обещает «услуги мужчины-ассистента в рубашке или футболке», однако обязательное условие — фото должно быть без лица.

Появление услуги сразу вызвало волну репостов и тысячи комментариев в социальных сетях.  Первой реакцией прекрасной половины человечества было возмущение столь потребительским подходом к традиции дарить цветы и подарки на 8-марта.

«Цирк, неужели такая услуга востребована?», – недоумевает в твиттер burlacuanna. «Приехали !!! Мир сошёл с ума ...возьмите букет ,чтобы подруги обзавидовались и вас поревновал парень )))) страшно жить становится», – добавляет  trach_alena (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.). 

Но очень быстро участники дискуссии перешли к изобретению идей для развития сервиса. «Подскажите сколько будет стоить добавить в набор для селфи мужчину-модель, рекламирующего нижнее белье Calvin Klein и муляж бутылки Veuve Clicquot?», – спрашивает  olagaya. Пользователь grandbuket предлагает сдавать в аренду фотообои с Карибами и бутылку Moet. «Можно ли приобрести букет не в аренду, а в рассрочку», – интересуется slivaev. 

Фантазии пользователей идут еще дальше. Уже без привязки к 8-му числу,  они предлагают организовать для фото в Instagram выезд «гламурной компании крутых друзей» или «страшных подруг». «Sharing economy, которую мы заслужили», – констатирует etosova. 

Sharing economy (совместное потребление — англ.) –  это действительно глобальный тренд, который сильно меняет наше общество, признают эксперты. Подтверждение тому — успех таких сервисов, как Airbnb (по аренды квартир) и BlaBlaCar (по поиску попутчиков). Также за рубежом существуют проекты, которые позволяют делиться парковочными местами и передавать посылки по городу, не прибегая к услугам курьерских служб.   

В России они пока не получили широкого распространения, зато действительно пользуется спросом услуга проката статусных гаджетов. Как рассказал «Фонтанке» Казбек Абдурахманов, создатель одного из сервисов по аренде букетов к 8 марта, до этого он занимался прокатом iPhone 7. «Берут для фото и чтобы произвести впечатление. Когда выходит новый смартфон от Apple люди с  ума сходят и хотят выделиться», – говорит он. Аренда гаджета обойдется петербуржцу 1000 рублей в час или 2500 рублей  в день. Устройство, которое в магазине стоит от 40 тыс. рублей, окупается примерно за месяц, отмечает предприниматель.

Аренда букетов тоже пользуется спросом. Женская половина редакции «Фонтанки», решившая протестировать новомодный сервис, выяснила, что на сегодня доставку уже заказать невозможно — слишком много желающих. К примеру, в rentrosesspb сообщили, что приняли порядка 50 заказов. «Заявки поступают как от представительниц прекрасного пола, так и мужчин. Сами не ожидали такого ажиотажа», – отметили в сервисе. Затраты на покупку  101 розы — около 7 тыс. рублей в розницу – предприниматели окупают уже за 7 заказов. При этом букетом могут воспользоваться до 20 клиенток.  «Девушки, обычно, относятся очень бережно. Но перед фотосессией мы их предупреждаем, что, если цветок сломается, его придется оплатить», – уточнил Казбек Абдурахманов.

Хотя большинство участников дискуссий в социальных сетях с юмором отнеслись к появлению подобного предложения, психологи видят повод для тревоги. Аренда букетов для фото является современным проявлением «синдрома Эллочки-Людоедки», который стал более массовым явлением с распространением социальных сетей. Такое мнение высказал  в эфире интернет-канала «Фонтанка.Офис» доктор медицинских наук,  ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов. Как героиня «12 стульев» «делала шубу из кошки, чтобы соревноваться с миллионершей Вандербильт», так и современные девушки, «загипнотизированные гламурным представлением о счастье», заказывают цветы и духи, чтобы произвести впечатление на своих подписчиков, пояснил он. Такая погоня за «лайками» может закончиться настоящим психическим расстройством, заявил эксперт. Однако дал и рецепт противоядия. Противостоять гламурному гипнозу, по мнению психолога,помогут  «чтение книг, забота о близких и настоящая любовь».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
муматор
7 марта 2017 г. 17:44
казаться, а не быть — девиз нынешнего поколения.
Attractor
7 марта 2017 г. 17:43
Где запатентовать услугу "накроем бохатый праздничный стол для фотосессии — пусть соседи обзавидуются!"?
Chernousov
7 марта 2017 г. 17:42
Почему нет мужского фетиша? Туго набитого пятитысячными бумажками портмоне, чемодана с пачками долларов, я может тоже хотел на 23-е февраля сфоткаться за рулем битурбированного Гелика.
shust
7 марта 2017 г. 17:32
ад пуст,все бесы здесь.
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