Даниил Гранин попросил Медведева сохранить музей в Исаакиевском соборе

Писатель Даниил Гранин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Об этом он 7 марта сообщил «Фонтанке».

По словам Гранина, он попросил сохранить здание собора за музеем. «Я встречался по этому поводу с губернатором Георгием Полтавченко. Он в отличие от многих министров, к которым я обращался по разным поводам, оказался отзывчивым. Содержание нашей беседы я раскрыть не могу, но мне показалось, что передача собора РПЦ — не его желание и инициатива, но, возможно, я ошибаюсь», – рассказал писатель.

Отметим, что ранее он обратился к Медведеву в связи с объединением РНБ и РГБ. Гранин считает, что из-за слияния они потеряют свою индивидуальность.