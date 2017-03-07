Роскомнадзор пожелал LinkedIn покоиться с миром
Роскомнадзор пожелал LinkedIn "покоиться с миром". Именно так переводится выражение R.I.P. (rest in peace), высказанное в адрес соцсети в официальном твиттер-аккаунте ведомства 7 марта.
Так чиновники Роскомнадзора прокомментировали новость о том, что соцсеть не вернется в Россиию, не сумев договориться с властями.
Напомним, ранее сегодня на сайте ведомства появилось сообщение, которое гласило: "Роскомнадзор получил письмо от вице-президента по международной публичной политике LinkedIn Corporation Пабло Л. Чавеса. В письме сообщается, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства. Компания отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации, подтвердив, таким образом, свою незаинтересованность в работе на российском рынке".