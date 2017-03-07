Роскомнадзор пожелал LinkedIn "покоиться с миром". Именно так переводится выражение R.I.P. (rest in peace), высказанное в адрес соцсети в официальном твиттер-аккаунте ведомства 7 марта.

Так чиновники Роскомнадзора прокомментировали новость о том, что соцсеть не вернется в Россиию, не сумев договориться с властями.