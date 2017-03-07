В Ораниенбауме проведут компьютерную диагностику деревьев за 2,7 миллиона

Дупла деревьев в нижнем и верхнем парках Ораниенбаума проверят с помощью эндоскопа. После обследования более 9 тысяч деревьев каждому из них или выдадут паспорт и рекомендации по уходу, или же вынесут приговор — спилить.

Работы по обследованию 200-летних дубов и столетних лип в ГМЗ «Петергоф» первоначально оценивают в 2,7 млн рублей. Срок подачи заявок на портале госзакупок уже истек, подрядчик будет определен 13 марта. Компании, которая выиграет тендер, придется позаботиться не только о дуплах, но и о кронах, а именно – выяснить их «ветровальную нагрузку» и подстричь «под естественный вид». В целом деревья необходимо проредить, вылечить, распилить, и все это сфотографировать для отчета. На все работы отводится полтора месяца.

Работы запланированы как часть процесса сохранения верхнего и нижнего парков Ораниенбаума, которые были созданы еще в XVIII веке, соответственно, возраст большинства деревьев превышает 200 лет. «У Китайского дворца, по историческим материалам, дубы, возраст которых определяется 200 и более лет, сажали фрейлины Екатерины Великой», – сообщают сотрудники музея.