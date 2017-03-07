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07.03.2017 15:54

Городу-спутнику Южный начали готовить проект планировки

Подготовку проекта планировки территории (ППТ) для 230 га города-спутника Южный в Петербурге начала компания «Старт Девелопмент». Документ необходим для начала строительства первых домов.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Старт Девелопмент» 7 марта, проект планировки готовят для строительства иннограда Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)  и близлежащих жилых кварталов. Участок в 230 га расположен между Киевским шоссе и веткой железной дороги, на границе Петербурга с Ленобластью.

Распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре было утверждено 2 марта. Согласно документу, ППТ должны утвердить до 30 марта 2018 года. После этого девелопер сможет получит градостроительные планы с параметрами застройки конкретных участков и приступить к проектированию домов.

Также 2 марта КГА выпустил распоряжение о подготовке ППТ для 65,8 га южнее пересечения Катлинской дороги с Гусарской улицей. На ней «Старт Девелопмент» планирует развивать проект малоэтажной застройки «Большой Пушкин». Скорее всего, землю с коммуникациям и готовыми документами предложат приобрести застройщикам.
Город-спутник Южный планируют реализовать на 2 тысячах га рядом с Киевским шоссе. Он будет рассчитан на 130 тысяч человек. Ранее переговоры об участии в стройке вели московская группа «Пик», «ЛенСпецСМУ», «Интеко» и «Унисто Петросталь».

 

 


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