Сбербанк начал обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР

В отделениях Сбербанка начали обслуживать клиентов, удостоверяющих свою личность с помощью паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили 7 марта в пресс-службе банка.

«С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее во вторник РБК сообщал, что, вопреки указу президента РФ Владимира Путина о признании выданных властями ДНР и ЛНР документов, открыть счет в Сбербанке или провести другую операцию пока невозможно. Официальный представитель Сбербанка тогда подтвердил РБК, что услуг гражданам ДНР и ЛНР банк не оказывает в связи с необходимостью завершения подготовительных работ. «В ближайшие дни все процессы для адаптации приема нового вида документов будут завершены, после чего Сбербанк будет готов обслуживать лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — добавил представитель пресс-службы Сбербанка.

Опрошенные РБК представители остальных банков, входящих в топ-30, также не подтвердили готовность обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР. В большинстве случаев в банках либо не ответили на официальный запрос РБК, либо обтекаемо сообщили, что обслуживают только граждан России. Лишь в нескольких банках признали официально, что у них действуют ограничения при работе с владельцами документов ДНР и ЛНР.