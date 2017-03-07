В Австралии установили «женские» светофоры

В австралийском Мельбурне установили «женские светофоры» в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства и борьбы с предвзятостью, пишет 7 марта Telegraph.

Как сообщается, 10 светофоров с женскими иконками пешеходов появились в городе за день до празднования Международного женского дня.

«Идея заключается в том, чтобы установить светофоры с женским и мужским представительствами, чтобы помочь уменьшить бессознательное предубеждение», — заявил один из исполнительных директоров фирм, проводивших замену, Мартин Летс.

Фийона Ричардсон, австралийский министр по делам женщин, поддержала движение, заявив, что это больше вовлечет женщин в общественное пространство.