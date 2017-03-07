Акция к 8 Марта «Весна в доме» поможет мамам особых детей

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» решила провести в соцсетях к 8 Марта акцию «Весна в доме», чтобы помочь мамам особых детей.

Как рассказали «Фонтанке» в «Перспективах», суть акции – сбор пожертвований на работу «Гостевого дома», где мамы особых детей могут оставить своего ребенка на время и взять небольшую передышку, чтобы решить неотложные дела: заняться своим здоровьем и просто отдохнуть.

Девушки в социальных сетях попросили своих друзей и близких вместо цветов и других подарков на 8 Марта делать пожертвования на работу «Гостевого дома». Вот что пишет в соцсети одна из организаторов акции Дина: «Я очень люблю цветы и тёмный шоколад. Но ещё больше цветов и шоколада я люблю, когда людям хорошо. Люблю, когда люди делают добрые дела, а значит, меняют мир. Люблю, когда удаётся сбавить обороты консюмеризма. В общем, я хочу рассказать вам о простенькой акции: вместо цветов и подарков я предлагаю вам перечислить пожертвование на работу «Гостевого дома». И рассказать об акции своим друзьям. И пусть всем будет хорошо. Мамам и бабушкам особых ребят. Мне. И всем, кто чувствует, что может что-то сделать для мира, но не знает, что».

«Гостевой дом» – это проект благотворительной организации «Перспективы», которая помогает 140 семьям детей с тяжелой инвалидностью. «Гостевой дом» предоставляет родителям детей с нарушениями возможность оставить ребенка в комфортной и дружественной атмосфере на несколько часов, на несколько дней, на месяц. В сущности, это квартира, в которой несколько детей или взрослых с инвалидностью могут пожить недолго под присмотром педагогов и социальных работников.

Ежегодно 30 – 40 семей на некоторое время доверяют своего ребенка «Гостевому дому». Год работы «Гостевого дома», в том числе труд социального работника, семерых помощников и уборщицы, обходится благотворительной организации в 2 млн 988 тыс. 672 рубля.

Болезнь, операция, проблемы с жильем – во всех подобных случаях ребенок-инвалид в России попадает в детский дом, а взрослый – в психоневрологический интернат, так что, не желая своему ребенку такой участи, родители (чаще всего мамы или бабушки), как правило, отказываются от работы, личной жизни, отдыха и планового лечения. И «Гостевой дом» для них в этих ситуациях – шанс на небольшую передышку, возможность решить неотложные дела, заняться здоровьем и просто отдохнуть.

Чтобы присоединиться к акции, можно просто попросить своих друзей вместо покупки букета цветов сделать пожертвование на странице акции или сделать перепост анонса.