Комиссия РПЦ исследовала бюст Николая II и не нашла мироточения

Комиссия РПЦ не обнаружила мироточения бюста Николая II и икон при посещении часовни в Симферополе, но рекомендует продолжить наблюдения за ними.

Как говорится в заявлении Симферопольской и Крымской епархии, опубликованном 7 марта, "на момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено". О том, что бюст проверят священники, "Фонтанка" писала 4 марта.

"Для принятия окончательного суждения по данному вопросу комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии", – говорится в документе.

В комиссию, посетившую часовню, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе ранее в эфире одного из каналов заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская, вызвав массу ироничных комментариев в Интернете. Позже глава синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий заявил о неуместности "презрительного глумления или, напротив, восторженной экзальтации" при разговоре о "случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях".

"Не будем критиковать молодую, не искушенную еще в политике женщину-депутата", – заявил епископ Панкратий и призвал дождаться итогов "тщательной проверки" сообщений о мироточении.