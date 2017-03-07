В СК переданы документы об оскорблении чувств верующих во время акции в Исаакиевском соборе

В МВД провели проверку по факту оскорбления чувств верующих во время акции 28 января в Исаакиевском соборе. Об этом замминистра Александр Городовой сообщил в ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.

«По информации о возможном нарушении прав верующих во время акции, состоявшейся 28 января в Исаакиевском соборе, проведена проверка, по результатам которой на основании статьи 145 УПК РФ, пункта 3, части 1, материалы переданы для принятия процессуального решения в Следственный отдел по Адмиралтейскому району СК РФ», – говорится в ответе.

Как рассказал «Фонтанке» 7 марта депутат Михаил Романов, устно ему сообщили в министерстве, что были опрошены десятки очевидцев акции, в том числе настоятель Исаакиевского собора Алексей Исаев, который сообщил, что ему помешали проводить службу.

Отметим, что депутат обращался в МВД с просьбой привлечь к ответственности участников пикета в Исаакиевском соборе за сохранение в нем музея. По мнению Романова, действия Динара Идрисова и других участников пикета можно сравнить с действиями группы Pussy Riot и направлены на разжигание религиозной нетерпимости.

Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов организовал акцию в самом Исаакиевском соборе. Он раздал желающим бесплатные проходки на экскурсию в храм. Пришедшая туда с Марсова поля группа из 30 активистов устроила акцию: во время службы молодые люди подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.

Представители "Единой России" раскритиковали действия активистов. Спустя несколько дней, выступая перед депутатами, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что на митинг на Марсовом поле вышли люди, среди которых были ЛГБТ-активисты и пацифисты, а деятели, пришедшие затем в храм, оскорбили чувства миллионов верующих, которые поддержали передачу храма РПЦ. "Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", – заявил депутат. Парламентское большинство обратилось в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности участников акции. Также аналогичный запрос направил в профильные ведомства депутат Государственной Думы Михаил Романов.

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ Георгий Полтавченко озвучил 10 января. «Вопрос решен», – сообщил он журналистам. Ранее «Фонтанка» сообщала, что храм передадут РПЦ еще в конце 2016 года, такое решение приняли в Смольном после визита в Северную столицу патриарха Кирилла.