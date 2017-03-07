Против «Ростелекома» возбуждено дело из-за ограничения пропуска трафика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Ростелеком» по заявлению «МегаФона» о навязывании условий, ограничивающих пропуск трафика, говорится в сообщении на сайте ФАС от 7 марта.

Дело возбудили 21 февраля по п. 3 ч. 1 ст. 10 (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением) федерального закона «О защите конкуренции». Причиной стало то, что «Ростелеком» не исполнил предупреждение, которое ФАС выдала по итогам рассмотрения заявления «МегаФона». Согласно заявлению, «Ростелеком» навязывал «невыгодные условия договора в части установления условий, ограничивающих возможность пропуска трафика между сетями зоновой телефонной связи одной зоны нумерации».