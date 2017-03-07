Борис Грызлов может возглавить кремлевский фонд, отвечающий за выборы в регионах

Попечительский совет нового фонда, который создается под эгидой внутриполитического блока Кремля, может возглавить председатель высшего совета «Единой России», экс-спикер Госдумы Борис Грызлов, сообщает 7 марта РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По их словам, вопрос находится в стадии обсуждения.

Фонд будет заниматься выборами в регионах. Речь идет об аналитическом сопровождении кампаний, их мониторинге, консультационных услугах. Фонд создается под кураторством замначальника Управления внутренней политики (УВП) Кремля Александра Харичева, отвечающего за выборы в регионах. До прихода в администрацию президента Харичев возглавлял управление по работе с регионами госкорпорации «Росатом».

Борис Грызлов с ноября 2012 года был председателем наблюдательного совета госкорпорации «Росатом», которую тогда возглавлял Сергей Кириенко. В декабре 2016 года Грызлов был избран председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение», а главой набсовета «Росатома» стал Кириенко, к тому времени уже занимавший пост первого замглавы кремлевской администрации, ответственного за внутриполитический блок. Грызлов при этом остался рядовым членом набсовета «Росатома».

С приходом команды Кириенко в Кремль во внутриполитическом блоке изменилось и отношение к Грызлову, отмечает федеральный чиновник: «Если раньше (при Володине) его фамилия вообще не упоминалась, то сейчас довольно часто стали звучать разговоры в контексте возможного взаимодействия с ним».

Обсуждение кандидатуры Грызлова в качестве главы попечительского совета нового кремлевского фонда демонстрирует, что экс-спикера Госдумы и его людей рано списали со счетов, говорит политолог Виталий Иванов. «Если вспомнить историю, то Грызлов и Кириенко, и особенно их команды, всегда неплохо сотрудничали. Возможно, Грызлов не самый сильный союзник, но и не самый слабый», — рассуждает эксперт.