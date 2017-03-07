ФАС договорилась повысить цены на отправку писем по России

Федеральная антимонопольная служба договорилась о повышении тарифов «Почты России» на пересылку внутренней письменной корреспонденции на 13,5%, передает "Газета.ру" со ссылкой на документ ведомства.

«С целью повышения финансовой устойчивости государственного оператора почтовой связи ФГУП «Почта России» предлагает увеличить тарифы на услугу общедоступной почтовой связи (с учетом инвестиционной составляющей) в среднем на 29,6%. По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 13,5%», — сказано в распоряжении.

Как стало известно, тариф на пересылку по России обычной карточки вырастет с 16,52 до 18,88 руб., письма (весом до 20 г) — до 25,96 руб.