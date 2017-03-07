Зубья Новых Крестов

Не думал Владимир Путин, прогуливаясь по Крестам 17 лет назад, что его решение строить новую тюрьму закончится арестом полковника Мойсеенко. В день смерти подполковника Чернова «Фонтанка» восстановила историю.

Начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства Новых Крестов регионального УФСИН, подполковник Николай Чернов утром 7 марта скончался в Военно-медицинской академии.

«Фонтанка» вместе с 47news подробно рассказывала, как он получил восемь пуль 2 марта, как задержали исполнителя, а главное вероятного соучастника, полковника Мойсеенко. Сегодня журналист решил пробежаться по истории идеи о новом, самом крупном следственном изоляторе Европы в Колпино.

А началось все с полковника УФСИН Житенева. Ему первое слово, так как подполковник Чернов не успел нам передать сотни часов аудиозаписи, которые теперь слушает ФСБ.

– То была суббота, начала апреля двухтысячного года, часов так десять утра. Я на дачу собирался. Сейчас это смешно, но мне позвонил глава Калининского района и сказал, чтобы я мчался в Кресты, так как туда вот-вот приедет Путин. Накинул китель и успел с Дачного проспекта как раз к его приезду. Проходят с главного входа, встречаю, вижу ФСО с оружием – останавливаю всех, мол, не положено. Мне позвонили, конечно, откуда надо и я пропустил. Начальник управления Спицнадель сказал мне: «Показывай все, как есть». А тогда было такое переполнение, что показывай – не показывай – везде петля. Владимира Владимировича я повел на первый Крест. Президент снял пиджак. Открываю камеру, представляю – исполняющий обязанности президента России. Путин здоровается, задает вопрос: «Как условия?». А там на восьми квадратных метрах – 12 человек. Им сесть некуда, не то чтобы лечь. Ему и отвечают: «А как вы думаете?». Спрашивал и про лекарства. Я отвечал, что процентов сорок от положенного – считай прекрасно. Зубы лечим без новокаина. Вот все он и понял. При нас сказал, что надо срочно искать новые здания, финансирование, – вспоминает «Фонтанке» полковник внутренней службы в отставке, на тот момент начальник СИЗО №1, Александр Житенев.

По словам наших собеседников в УФСИН, после первого и, кстати, последнего визита Владимира Путина в тюрьмы и лагеря, рассматривались варианты передачи Крестам рядом стоящей детской областной больницы, затем психиатрической на Арсенальной, потом территории на Парнасе. Но все умерло в согласованиях и совещаниях.

Следующей вступила в борьбу Валентина Матвиенко. В июле 2006 года в разгар саммита G-8 она с гостями, проплывая на параходике мимо тех же Крестов, сумела грамотно напомнить президенту. Мол, «Владимир Владимирович, долго ли это чудовище тут стоять будет?». Наверное, президент вспомнил свою экскурсию, а Валентина Ивановна – свои впечатления. Она тоже единственный раз побывала в тюрьме летом 2003 года, только в женской, на Арсенальной улице. Условия же увидела аналогичные и эмоционально тогда произнесла: «Женщина в тюрьме сидеть не должна».

Через месяц, в Сочи, президент подписал губернатору Петербурга Матвиенко первые документы о переезде Крестов. Тут же начались прожекты о том, кто из крупных инвесторов возьмет эти два креста, потом они стихли. Сейчас даром Кресты, максимально обремененные как памятник архитектуры, – не нужны (Уже есть решение передачи их УФСИН взамен их нескольких зданий в Петербурге, но это история о другом).

Тем временем, в 2007 году были выделены 12 миллиардов из бюджета страны, а в Колпино был 35 гектар. Конкурс выиграла компания «ГСК», а заселение арестантов намечено на 2013 год. Заодно была создана единственная на все региональные управления ФСИН России должность – заместитель начальника по капитальному строительству. Ее, еще при прошлом начальнике УФСИН генерале Заборовском, и занял Сергей Сергеевич Мойсеенко. А вскоре фактически его заместителем стал подполковник Николай Чернов.

Если стадион на Крестовском в последние годы раз в месяц оказывался в центре общественного внимания, то о Новых Крестах журналисты вспоминали реже. Хотя, за прошедшие полтора года «Фонтанка» неоднократно писала, как назначаются переезды в Колпино, а потом откладываются. Арестанты должны были там оказаться еще в конце 2015 года, потом весной 2016 года, после – в октябре 2016 года. Теперь на этот вопрос не может ответить ни одно ответственное лицо во ФСИН России.

Помимо этого генподрядчик рассорился с субподрядчиком, и они завязли во взаимных упреках в судах. Заодно именно сегодня скончавшийся подполковник Чернов инициировал в октябре прошлого года иск к генподрядчику «ГСК» на 1,13 миллиарда рублей. Также выяснилось, что не хватает на достройку именно 1,2 миллиарда рублей. А последние комментарии начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти, генерал-майора Игоря Потапенко «Фонтанки» еще недавно были следующими: «Федеральный бюджет не даст больше ни копейки». Так что, если честно будет отвечать ФСИН РФ на вопрос «когда же?», то получится: «А фиг его знает».

Теперь о мотивах убийства, которое точно войдет в историю силовиков. Ведь никогда раньше зам начальника Управления не заказывал подчиненного. И, тем более, что тут уж точно трудно найти личную неприязнь и бытовую версию.

«Фонтанке» стало известно, что последние полгода отношения полковника Мойсеенко и подполковника Чернова испортились. Чернов категорически отказывался подписывать документы о принятии работ. И даже более: он записывал такие производственные разговорчики на диктофон. И даже страшнее: недавно он побывал в Москве, встречался там с сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСИН России и передал звуковые дорожки. «Фонтанка» уверена, что эта информация дошла до Мойсеенко, так как, по словам сотрудников Следственного комитета Ленобласти, расследующих сегодня это дело, о ней знали многие в управлении.

Говорят, что сегодня у оперативников ФСБ есть эти записи и их чуть ли не более ста часов. То есть, Чернов записывал все многочисленные совещания.

Не секрет, что многие на стройке Новых Крестов шутили, что скоро это все кончится большим уголовным делом. Но они подразумевали классическую статью – «мошенничество в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что полковник Мойсеенко признался, сообщив, что пододвинул Садыкова к устранению Чернова. Потому как был уверен, что если вдруг придет следствие, то Чернов тут же начнет не то, что даже давать показания, а открыто обвинять его в злоупотреблениях. Ну, и так далее.

Все эти кровавые страсти начались год назад и именно тогда многие в УФСИН обратили внимание на память Владимира Путина. Президент в марте прошлого года на расширенной коллегии Генпрокуратуры вспомнил: «Помню очень хорошо, как в Крестах был, много лет, правда, назад: без анестезии зубы удаляют, понимаете? Это что такое? Мы в каком веке живем?».

Что касается нынешнего руководства нашего УФСИН, то сейчас перед ним стоит более трудная, человеческая задача. Скоро похороны. Ритуал диктует траурный салют из автоматов Калашникова. Надо что-то говорить на могиле перед вдовой. Конечно, «ушел из жизни наш товарищ».

А что дальше – лучше и не думать.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»