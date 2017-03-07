Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"
Как сообщил сегодня, 7 марта, сайт Znak.com, президент Владимир Путин 22 февраля подписал миллионный грант «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».
Заказ получил юрист и художник из Электростали Рустам Нугманов. По его словам, инструмент будет называться «ложки победы».
По словам Нугманова, работа по созданию инструмента болельщика началась в 2011 году. Были проанализированы более 30 национальных музыкальных инструментов России. В результате предпочтение отдали ложкам: они обошли конкурентов по таким критериям, как компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая. Автор проекта отмечает при этом, что контракт на производство ложек еще не заключен.
Напомним, на ЧМ-2010 в ЮАР много шума в прямом и переносном смысле наделал национальный инструмент вувузела, который активно использовали местные болельщики на стадионах во время матчей. Из-за характерного шума, который создает массовое использование этого инструмента, его даже хотели запретить.