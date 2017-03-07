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07.03.2017 14:57

Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"

Ложки могут стать официальным музыкальным инструментом чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"
группа в соцсетях/v-spoon

Как сообщил сегодня, 7 марта, сайт Znak.com, президент Владимир Путин 22 февраля подписал миллионный грант «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

Заказ получил юрист и художник из Электростали Рустам Нугманов. По его словам, инструмент будет называться «ложки победы».

Фото: соцсети

По словам Нугманова, работа по созданию инструмента болельщика началась в 2011 году. Были проанализированы более 30 национальных музыкальных инструментов России. В результате предпочтение отдали ложкам: они обошли конкурентов по таким критериям, как компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая. Автор проекта отмечает при этом, что контракт на производство ложек еще не заключен.

Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"


Напомним, на ЧМ-2010 в ЮАР много шума в прямом и переносном смысле наделал национальный инструмент вувузела, который активно использовали местные болельщики на стадионах во время матчей. Из-за характерного шума, который создает массовое использование этого инструмента, его даже хотели запретить.

 

 


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