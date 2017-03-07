Диснеевский фильм «Красавица и чудовище» получил в России рейтинг 16+, сообщает «КиноПоиск» со ссылкой на главу департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова.

«Прокатное удостоверение фильму выдаем без проблем. Возрастное ограничение — 16+», — заявил Тельнов.

Дистрибьютором фильмов Disney на территории России является компания WDSSPR. Там пока не прокомментировали информацию о рейтинге «Красавицы и чудовища», поскольку прокатного удостоверения у них еще нет.

Со своей стороны, член думского комитета по международным делам Виталий Милонов заявил, что его устраивает возрастное ограничение для картины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Смысл этого фильма — привить нашим российским детям новые европейские толерантные стандарты, чтобы они считали все это нормой, но, к счастью, слава богу, что Министерство культуры проявило гражданскую позицию, государственный взгляд на эту проблему», — отметил Милонов.

Ранее сообщалось, что в фильме покажут персонажа-гомосексуалиста. Им оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста Гастона (которого играет Люк Эванс).