Выборгский район попросит построить велодорожки вокруг станции метро «Проспект Просвещения»

Шесть велодорожек в кварталах от Выборгского шоссе до проспекта Культуры предложила построить администрация Выборгского района Петербурга. Она попросит включить маршруты в адресную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как сообщает 7 марта администрация Выборгского района, она подготовила официальное письмо в адрес КРТИ. Вдобавок к маршрутам, утвержденным в 2013 году, район предложил добавить еще 6 дорожек:

– Выборгское шоссе от пр. Луначарского до Суздальского пр.;

– пр. Культуры от пр. Луначарского до Суздальского пр.;

– пр. Художников от пр. Луначарского до Суздальского пр.;

– ул. Композиторов от пр. Луначарского до Суздальского пр.;

– Суздальский пр. от Выборгского шоссе до пр. Культуры;

– ул. Хошимина от Выборгского шоссе до пр. Просвещения.

Предложенные велодорожки длиной 15,2 км соединяются в общую сеть. А также – стыкуются с маршрутами, которые обещают построить к июлю этого года (они пройдут по проспекту Луначарского, Руставели, Пискаревскому проспекту и набережным до Гренадерского моста).