В Омске из-за нехватки денег отключили Вечный огонь

Вечный огонь в Омске, открытый в мае 2015 года, отключен, сообщает "Омскинформ". Как рассказали агентству в департаменте городского хозяйства, решение отключить Вечный огонь было принято из-за дефицита средств.

Зажигать огонь теперь планируется лишь в дни воинской славы — в общей сложности 17 дней в году. В мэрии добавили, что такое непопулярное решение принял лично директор департамента, первый заместитель мэра Сергей Фролов.

В июле 2016 года сообщалось, что мемориал Вечный огонь, созданный по инициативе ветеранской организации, передан мэрии Омска, сообщало издание НГС Омск. Вице-спикер горсовета Омска Алексей Сокин тогда заявил, что содержание памятника обойдется в 700 тысяч рублей в год, соответствующая статья расходов будет внесена в бюджет.