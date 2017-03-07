В Петербурге в «убегающей» «Ладе» нашли пакет с патронами

В Петербурге двое гостей из сопредельного государства с опасным грузом решили проскочить на «красный», но не заметили машину с гвардейцами. Теперь о пакете с боеприпасами, а заодно и о причинах спешки, их спросят в полиции.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти, автомобиль «ВАЗ-2115» проигнорировал светофор на Прибрежной улице в начале второго ночи 7 марта. Мимо как раз проезжали патрулирующие территорию сотрудники Росгвардии, которые быстро «загнали» гонщика к дому №10 по Прибрежной улице.

В салоне сидели двое граждан сопредельного государства 27 и 33 лет.

Сотрудники правопорядка осмотрели машину и особенно заинтересовались белым пакетом на заднем сиденье. Не получив внятных объяснений, они вызвали для осмотра оперативно-следственную группу. В пакете оказались 27 патронов. Боеприпасы отправили эксперту, двоих задержанных — на беседу в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.