Переигравший в компьютерные игры колпинец напал с ножом на администратора клуба

Буйного посетителя компьютерного клуба в Петербурге после стычки с администратором ранним утром 6 марта доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии. Пострадала только компьютерная мышь и клавиатура.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, инцидент произошел в клубе на улице Ижорского Батальона около 5 утра. Как сообщил правоохранителям пострадавший администратор, 39-летний игроман вытащил нож, угрожал убить сотрудника заведения, а потом отрезал шнуры у компьютерной мыши и клавиатуры и выбежал из клуба. По вызову с тревожной кнопки на место происшествия приехал наряд вневедомственной охраны. Благодаря подробному описанию буйного колпинца задержали неподалеку от клуба.

Любителя компьютерных игр доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.