В Альпах сошла сильнейшая лавина после землетрясения в Швейцарии

На горнолыжном курорте Тинь во Французских Альпах сошла мощная лавина, передает The Local. Лавина сошла на склоне среднего, «голубого» уровня, на котором было много людей. Накрыло несколько лыжников, их число уточняется. Идет спасательная операция, курорт закрыт.

На место направляются спасатели из Куршевеля. Отмечается, что погода не позволяет поднять в воздух вертолеты.

Некоторые эксперты утверждают, что лавина связана с другим происшествием: в ночь на 7 марта в Швейцарии у подножия горы Ортсток в кантоне Гларус произошло сильнейшее землетрясение за последние годы. Как сообщает Blick, землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера ударило по Центральной Швейцарии, примерно в 6 км к западу от города Линталь. Подземные толчки ощущались в кантонах Берн, Ааргау, Цюрих и Граубюнден.

Информации о масштабных разрушениях не поступало. По данным издания, ожидается большое число афтершоков.