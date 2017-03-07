В Международном центре Рерихов изъяли 200 экспонатов

В результате обыска в московском Международном центре Рерихов было изъято около 200 экспонатов. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Музея имени Н.К. Рериха Павел Журавихин, передает 7 марта "РИА Новости".

"Идет разрушение музея, идут обыски. К нам пришли около 70 человек, они изымают более 200 произведений. Они даже не дождались, пока мы им откроем, взломали дверь в музей", – заявил он.

Представители СК показали сотрудникам музея постановление, в котором сообщается, что обыск проходит в рамках уголовного дела в отношении председателя Мастер-банка Бориса Булочника, передает «Новая газета». В этом банке находились средства центра.

В числе изъятых картин оказались девять картин Святослава Рериха, которые музею передал в дар Булочник перед крахом Мастер-банка, сообщили в центре Рерихов «Интерфаксу». Эти картины были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу против Булочника в 2016 году.

Обыск в центре начался утром 7 марта. Его причина не называлась. Сотрудники центра перегородили выезд с территории и пропускали автомобили только после проверки.

В июне 2016 года центр проверялся на экстремизм. В музее эти действия объяснили желанием Министерства культуры забрать усадьбу Лопухиных, в которой расположен центр.

Центр также судится с Министерством культуры по поводу прокатной лицензии на фильм «Зов космической эволюции». Минкультуры отозвало разрешение на прокат подготовленного центром фильма, объяснив это тем, что он пропагандирует религиозное течение New Age, которое противопоставляется «тьме» в виде церкви, органов государственной власти и федеральных музеев.