Гаишники заставляют автошколы зимой браться за лопаты

Автошколы жалуются: экзаменаторы ГИБДД требуют от них «летнего» состояния «зимних» площадок, хотя городские дороги, по которым будут ездить кандидаты на права, далеки от идеала. В итоге эталонное состояние покрытия может ударить по карманам будущих водителей.

Как сообщили в пресс-службе «Гильдии автошкол России» 7 марта, у кандидатов в водители 17 региональных (в основном северных) отделений возникли проблемы со сдачей экзамена на право управления автомобилем. В ГИБДД хотят, чтобы площадки, на которых демонстрируют навыки вождения, зимой выглядели по-летнему чистыми. Ответственность за это ложится на плечи сотрудников автошкол, которым приходится своими силами чистить дорожное покрытие до «черного асфальта», чтобы добиться регламентированного коэффициента сцепления 0,4 и наносить разметку на снег. В результате площадки получаются гораздо чище, чем городские дороги и федеральные трассы зимой. Автошколы же вынуждены «прикрывать» возросшие материальные затраты за счет стоимости обучения, даже понимая, что это нарушение договора с учащимися.

«Обеспеченность экзаменационных подразделений ГИБДД в России площадками для приёма практического экзамена по первоначальным навыкам управления ТС составляет всего 15%. Сотрудники ГИБДД в добровольно-принудительном порядке используют базу автошкол, причём безвозмездно», – добавил председатель правления организации Сергей Лобарев.

НП «Гильдия автошкол России» в письме первому заместителю начальника ГУОБДД МВД России В.В. Швецову попросила его разобраться, имеют ли право сотрудники экзаменационных подразделений зимой применять требования административного регламента с учетом того, что приказ ГИБДД и автошкол по проведению экзаменов до сих пор не подписан.

НП «Гильдия автошкол Росии» – некоммерческое партнерство, которое объединяет автошколы для изучения, обобщения и распространения передового опыта, защиты их интересов и повышения качества подготовки водителей.

Председатель правления НП «Гильдия автошкол» – Лобарев Сергей Юрьевич. Также он является директором Образовательного холдинга «Центральная автошкола Москвы».