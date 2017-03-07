Мутко анонсировал изменения в структуре РФС
Структура Российского футбольного союза (РФС) будет изменена: семь членов покинут РФС, 75% его будут составлять региональные организации, заявил вице-премьер РФ, глава организации Виталий Мутко.
"Около семи членов будут выведены из состава РФС", – сказал Мутко журналистам во вторник.
Он также сообщил, что постепенно структура РФС изменится следующим образом: 75% его будут составлять представители региональных организаций "массового" футбола, 25% – профессиональных организаций.
Источник: "Интерфакс"