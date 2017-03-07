Роскомнадзор запретил публиковать в Интернете настольную книгу детей из «групп смерти»

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 102 страницы в Интернете, на которых была опубликована книга авторства Стейси Крамер. Произведение популярно среди подростков, состоящих в так называемых «группах смерти».

О включении книги в реестр в пресс-службе ведомства сообщили 7 марта. Несколько столичных судов запретили распространение произведения из-за содержания. На заседаниях было установлено, что в книге подробно описываются несколько способов ухода из жизни и, помимо прочего, приводятся аргументы в пользу совершения подобных действий.

Под псевдонимом автора скрывается 20-летняя девушка из Астрахани. Указанную книгу она написала еще в 16 лет и распространила ее в Сети. Теперь администраторы сайтов должны удалить текст со своих страниц.

Информация о «группах смерти» стала известна после расследования журналистов «Новой газеты» весной 2016 года. СМИ рассказали, что «ВКонтакте» есть специальные группы, вступив в которые подростки должны выполнить ряд заданий, последнее из которых прерывает их жизни. После публикации этой историей занялись правоохранительные органы, и в результате был арестован один из администраторов этих групп — Филипп Будейкин, по прозвищу Лис. Сейчас ему вменяется лишь два подобных эпизода, так как подростки удаляют переписку и установить фактического виновного не представляется возможным.