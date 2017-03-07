Адвокат: В деле о картине Брюллова КС поставил под угрозу презумпцию невиновности

Решение Конституционного суда по делу о картине Брюллова «Христос во гробе» ставит под сомнение принцип презумпции невиновности. Такое мнение 7 марта высказал «Фонтанке» адвокат заявителя по делу, российско-немецкого коллекционера Александра Певзнера, Максим Крупский.

«В ситуации есть некий парадокс: гражданина не признают виновным, дело против него прекращают. Но у него конфискуют некое имущество в качестве орудия преступления. Преступления нет, а орудие преступления есть. КС оставил в силе эту конструкцию», – отметил Крупский.

Тем не менее адвокат подчеркнул, что Певзнер будет добиваться пересмотра своего дела в Верховном суде. Основанием для этого станут высказанные сегодня разъяснения Конституционного суда по поводу статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса «Поворот к худшему при пересмотре уголовного дела». КС признал, что такой поворот не может происходить больше, чем через год после вынесения приговора. Но в случае Певзнера подобный случай произошёл через два года. В 2014 году Ленинградский областной суд велел вернуть коллекционеру картину, а в 2016-м Верховный суд отменил это решение.

«Мы подадим заявление о пересмотре решения в Верховный суд. Скорее всего, это будет сделано в течение недели, после того, как КС официально опубликует текст своего постановления», – прокомментировал Крупский.

Напомним, русско-немецкий коллекционер Александр Певзнер приобрел полотно «Христос во гробе» в 2002 году в Бельгии. Когда мужчина привёз картину на экспертизу в Русский музей, ФСБ сочла, что коллекционер занимается «незаконным перемещением культурных ценностей», и возбудила уголовное дело. Картину конфисковали и в качестве вещественного доказательства оставили в Русском музее. Уголовное преследование Певзнера прекратили в 2013 году из-за истёкшего срока давности, но картину до сих пор не вернули. Сегодня Конституционный суд велел пересмотреть дело Певзнера, но в то же время оставил в силе законы, которыми руководствовались власти.