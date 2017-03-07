LinkedIn в России останется заблокированным

Социальная сеть для деловых контактов LinkedIn не смогла договориться с Роскомнадзором о возобновлении работы в России. Об этом заявил 7 марта "Интерфаксу" вице-президент LinkedIn Ариэль Экстайн.

Он рассказал, что соцсеть встречалась с российским ведомством в декабре 2016 года, но безрезультатно. «Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в РФ», — резюмировал Экстайн.

По словам вице-президента LinkedIn, компания не считает, что нарушала российские законы.