В Швеции рассказали о предложении журналистов из России устроить инсценировку протеста за деньги

Шведские мигранты рассказали о предложении журналистов из России устроить акцию протеста за деньги, передает 7 марта "Эхо Москвы" со ссылкой на датскую радиостанцию Radio24syv.

Как сообщает радостанция, дело было так: к группе подростков в западном районе Стокгольма Ринкебю подошли люди, которые представились сотрудниками российского телевидения. Между собой они говорили на языке, который звучал как русский. Об этом рассказал юноша, назвавшийся Мохаммедом. По его словам, журналисты пообещали по 400 крон каждому за показанную перед камерой акцию протеста. Когда же к ним подошли полицейские, репортеры сказали, что это подростки предлагали им деньги в обмен на беспорядки.

Какой именно канал представляли журналисты, молодые люди не знают. По словам ведущей радиостанции, она разговаривала с двумя юношами наедине, и они рассказали ей одну и ту же историю. В шведской полиции отказались комментировать слухи.

Когда именно это произошло, достоверно неизвестно. Телеканал "Дождь" сообщает, что инцидент произошел 22 февраля. А через несколько дней, как рассказал изданию The Local журналист шведской газеты Sydsvenskan, большой репортаж о беспорядках вышел на одном из российских телеканалов. По словам журналиста, в нем Швецию изобразили как страну, разрываемую на части из-за потока мигрантов.

Напомним, беспорядки в пригороде Стокгольма Ринкебю, который считается традиционным центром скопления мигрантов в шведской столице, вспыхнули вечером 21 февраля. Неизвестные разграбили несколько магазинов, сожгли автомобили и забросали камнями полицейских. Те в ответ открыли огонь. Никто не пострадал.