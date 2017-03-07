Сотрудники Центра Рерихов в Москве перегородили выход из музея

Сотрудники международного Центра Рерихов в Москве, где сейчас проводятся обыски, перекрыли выезд из здания центра, сообщила 7 марта РБК сотрудница центра Инна Геращенко.

Они встали в несколько рядов перед воротами и требуют показать, что находится в автомобилях, выезжающих оттуда. Как передает «Интерфакс», сотрудники центра намерены проверять каждый автомобиль, отправляющийся с территории музея.

Ранее Геращенко в беседе с РБК заявила, что из центра-музея изымают предметы, похожие на картины. Однако те машины, которые прошли проверку, могут покинуть территорию здания.

«Микроавтобус белого цвета без опознавательных надписей приехал на территорию вместе с теми, кто проводит следственные действия. Он был пустым, и мы его выпустили», — сказала собеседница РБК.

Обыски в международном центре Рериха начались ранее утром. О причинах следственных мероприятий не сообщается. Возле здания стоят сотрудники ОМОНа, которые перекрыли входы.

Ранее сотрудников центра вызывали на допрос. Были проведены проверки, в том числе в региональных филиалах центра.