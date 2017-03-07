Двух сотрудников ГИБДД Красносельского района задержали по подозрению во взятке

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД Красносельского района, подозреваемых в получении взятки. По версии следствия, за небольшую мзду они обещали не привлекать автомобилиста за пьяную езду.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, фигурантами дела по статье 290 УК РФ ("Получение взятки") стали инспектора ДПС ОГИБДД УМВД Росии по Красносельскому району старшие лейтенанты полиции Александр Севастьянов и Владимир Кулашенков. По данным следствия, 19 августа прошлого года они получили от местного жителя 36 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности. Мужчину задержали за ДТП в состоянии алкогольного опьянения на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.