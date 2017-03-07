Начальники Генштабов России, США и Турции встретились в Анталье

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился в Анталье с главой турецкого Генерального штаба Хулуси Акаром и главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Об этом говорится в сообщении Минобороны от 7 марта.

«На мероприятии запланировано совместное обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке», — уточняет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

Ранее Генштабы России и НАТО возобновили контакты по военной линии. Глава Генштаба России Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО Петр Павел 3 марта по инициативе альянса провели телефонный разговор. «Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом Россия – НАТО решения о заморозке отношений», — говорилось в сообщении Минобороны.

В ходе разговора стороны обсуждали «обстановку в кризисных регионах мира» и возможные шаги, направленные на снижение напряженности, «предотвращение инцидентов в ходе военной деятельности» и «развитие двусторонних мер доверия».

В середине февраля состоялась встреча Валерия Герасимова и Джозефа Данфорда в Баку. Стороны в ходе переговоров договорились о совместных усилиях по снижению напряженности и предотвращению рискованных инцидентов.

​Контакты между руководством США и России по военным вопросам были приостановлены в 2014 году. Тогда Вашингтон решил приостановить сотрудничество в связи с событиями на Украине. До февраля 2017 года начальники Генштабов двух стран лично​ не встречались.

В конце октября 2015 года Москва и Вашингтон подписали меморандум о безопасности полетов в Сирии. Документ предусматривает налаживание каналов круглосуточной оперативной связи между органами военного управления двух стран, а также определяет механизм взаимодействия между армиями в период кризисных ситуаций.