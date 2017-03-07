ВЦИОМ: Россияне считают Матвиенко умнее Екатерины II

Жители России в ходе опроса к 8 Марта не смогли выбрать «красивейшую» из жительниц страны. Зато Валентина Матвиенко в глазах сограждан за пять лет выросла в рейтинге красавиц и упала в списке умниц. При этом ее дарования оценили выше, чем способности Екатерины Великой.

Согласно результатам предпраздничного опроса, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 7 марта, самыми красивыми женщинами в глазах жителей России являются их близкие: мам, жен, сестер и любимых девушек назвали 5 процентов. Большинство опрошенных (53 процента) самую красивую женщину назвать не смогли, но социологи составили список имен, которые называли чаще остальных. Так, после близких в народном рейтинге с тремя процентами голосов лидирует народная артистка СССР Элина Быстрицкая. За ней с двумя процентами идут Оксана Федорова, Валентина Терешкова, София Ротару, Алина Кабаева и Валентина Матвиенко. Для сравнения: в 2012 году, когда Матвиенко полгода проработала на посту главы Совета Федерации, её внешность оценил только один процент опрошенных. В 2017 году почитатели появились у Екатерины Великой — российскую императрицу упомянул один процент (ранее она в рейтинг вообще не входила).

В мнениях об «умнейшей» женщине россияне тоже не сошлись — 52 процента затруднились с ответом. Валентину Терешкову называли чаще всего, и она с 7 процентами заняла первую строчку народного рейтинга. На один процент «отстала» Валентина Матвиенко (6 процентов). Однако по сравнению с аналогичным опросом 2012 года экс-губернатор Петербурга потеряла звание «самой умной» в глазах 3 процентов жителей страны. Также 6 процентов назвали своих жен, сестер и матерей. Екатерину II назвали все те же 5 процентов, которые признавали ее заслуги в 2012 году.

Интеллект Натальи Поклонской, которой не было в рейтинге 2012 года, оценил один процент опрошенных. Также по проценту набрали Ирина Яровая, Эльвира Набиуллина, Ксения Собчак и Анна Ахматова. При этом процент опрошенных, назвавших в 2012 году Елену Малышеву, в этом году мнение изменил.

Список подарков на 8 Марта, по данным социологов, в этом году останется без изменений: цветы (52 процента), парфюм (31 процент) и алкоголь с конфетами (23 процента). При этом мужчины третьим по популярности подарком называют ювелирные украшения (18 процентов). 15 процентов поведут своих дам в театр, на концерт и в ресторан. Один процент женщин, судя по обещаниям опрошенных, получит в подарок на 8 Марта автомобиль. 13 процентов опрошенных решили, что женщины лучше знают, чего хотят, и дарить будут деньги: так за последние пять лет стали поступать почти в два раза чаще.