“Золотые парашютисты” ушли в декрет

В Петербурге суд отложил на неопределенный срок рассмотрение дела «золотых парашютистов». Одна из подсудимых поехала рожать.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 7 марта, судья Анжелика Морозова рассматривала необычное ходатайство защиты Ирины Бурхановой. В ГУ МВД СЗФО при генерале Быкове она работала заместителем начальника отдела конспирации, кадров и госслужбы и за штабные подвиги была включена в список сотрудников, получивших небывалые премии. В этом деле ее обвиняют в присвоении и служебном подлоге.

Судебный процесс длится девять месяцев, и так совпало, что сейчас подошло время Бурхановой рожать. Она находится под подпиской, исправно посещала заседания, но сегодня прийти уже не смогла. Ее адвокат Владимир Шукис попросил судью отложить процесс как минимум на два месяца.

«Роды вот-вот случатся, но еще потребуется наблюдение врача за ребенком», – уточнил он.

Арестованные Виталий Быков и его экс-замы Александр Монастыршин и Иван Лозюк воспользовались случаем и заявили ходатайства об изменении меры пресечения – на любую, не связанную с лишением свободы. Их бы устроил и домашний арест. Быков еще предложил приостановить дело.

Суд оставил содержание под стражей в силе и отказал в приостановлении дела.

Процесс отложен до 11 апреля, но Бурханову с возвращением из декретного отпуска не торопят.

В мае 2014 года при расформировании Северо-Западного ГУ МВД 32 сотрудникам из 377 были начислены премии за выполнение особо важных заданий, в общей сумме 19,1 млн рублей. В список попали, в основном, «кабинетные» полицейские. После возбуждения уголовного дела задержали начальника главка Виталия Быкова, его замов и двух сотрудниц.