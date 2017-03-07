Российские женщины чаще мужчин покупают подарки на 8 Марта

В России подарки на 8 Марта покупают около 64% женщин и только 53% мужчин. Это следует из опроса, проведенного платежной системой PayPal и исследовательским агентством Data Insight, которое цитирует РБК.

Женщины и на остальные праздники чаще мужчин делают подарки своим детям и внукам — 40% опрошенных женщин против 25% среди мужчин, друзьям и их детям (23% женщин, 18% мужчин), коллегам по работе (16% женщин, 13% мужчин). Кроме того, женщины чаще признаются, что делают подарки самим себе — 30% против 22%.

Женщины чаще мужчин заказывают подарки в интернете. Около 25% опрошенных женщин заявили, что приобретают покупки только или преимущественно онлайн, среди мужчин так ответили только 18% опрошенных. Это объясняется тем, что доля женской аудитории у интернет-магазинов больше — их использует 73% женщин против 65% мужчин. Для оплаты товаров и услуг интернет используют 72% женщин и 68% мужчин, для сравнения товаров — 80% против 75%, а для выбора места покупки — 72% против 69%.