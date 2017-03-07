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07.03.2017 12:18

Смольный обновит фасады «Петровского» к Кубку Конфедераций

До конца мая на стадионе «Петровский», домашней арене клуба «Зенит», отремонтируют и покрасят фасады. Конкурс стоимостью 5,5 млн рублей объявило ОАО «Спортивный комплекс «Петровский», принадлежащее Петербургу.

Тендер на косметический ремонт был опубликован на сайте госзакупок вечером 6 марта. Как следует из документов, подрядчик должен будет снять со стен старую краску и штукатурку, заделать появившиеся трещины и деформационные швы, а затем – обновить внешний вид здания.

На работы отводится 35 дней. Подрядчика выберут 19 апреля. Таким образом, реставрация должна завершиться к июньскому Кубку Конфедераций.

Справка:

Кубок Конфедераций по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. В играх задействуют стадионы в четырех городах — Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

Кубок откроется матчем Россия — Новая Зеландия на новом стадионе Крестовского острова. Всего в Петербурге пройдет 4 матча, в том числе финальный. Фактически Кубок Конфедераций — это тест спортивной инфраструктуры перед Чемпионатом мира 2018 года.


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