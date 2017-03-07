Воспитательница Чудновец: У меня нет сил что-то опять выбивать

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, которой президиум облсуда отменил приговор за репост ролика с издевательствами над ребенком в лагере, намерена обратить внимание властей на несправедливые судебные приговоры. При этом, как сообщает 7 марта РБК, она пока не будет требовать наказания за неправосудный приговор, так как не может сейчас ничего "выбивать" и намерена прежде помочь самой себе восстановиться.

«Это меня волновало все время нахождения в колонии. Сплошь и рядом я видела печальные лица этих девушек, которые уже не надеются на досрочный выход, не надеются ни на что. Я думаю, что, если у меня будет такая возможность, мы их вместе попробуем вытащить оттуда. Там много таких, по ошибке осужденных», — рассказала Чудновец РБК.

В ноябре прошлого года воспитательница получила полгода тюрьмы за репост в соцсети видеоролика, который суд счел порнографическим материалом. На видео были запечатлены издевательства над ребенком в детском лагере. Чудновец на суде рассказывала, что пыталась привлечь внимание к инциденту, писала «Медиазона».

Чудновец также намерена разобраться в деле вожатого того же лагеря Даниила Безбородова, который получил три года колонии за издевательства над мальчиком из его отряда. По версии защиты Безбородова, он не был причастен к инциденту.

«Андрей [гражданский муж] мне немножко рассказывал, пока я была в колонии, что считает это дело беспределом. И мне что-то изнутри подсказывает, что произошла какая-то ситуация, в которой [Безбородов] не виноват. Но мне надо это проверить, чтобы точно утверждать. А для этого надо провести до конца то расследование, которое я начала год назад. Но пока нет ресурса, чтобы помогать людям. Я пока не окрепла, и надо самой себе помочь», — рассказала воспитательница.

По словам Чудновец, она намерена получить компенсацию за свое уголовное преследование, но требовать наказания за неправосудный приговор пока не будет. «Слово «добиваться» немножко не подходит к моей ситуации. У меня нет сил что-то опять выбивать. У меня есть адвокат, я думаю, он справится с этой задачей. А цель такая есть — получить компенсацию; я себя чувствую обделенной в этом плане; тюрьма, конечно, сыграла большую роль. И в смысле здоровья, и вообще, — отметила Чудновец. — Система и борьба с ней отняли у меня очень много сил. Пока я не готова дальше идти. Может, через какое-то время я восстановлюсь и найду своих обидчиков, попробую с ними прояснить, почему так. Мне же самой интересно. Но с каким-то злом и местью подходить к этому я не хочу».