CМИ: Каждый пятый трудоспособный россиянин не платит налоги

Счетная палата и Минтруда насчитали от 14,4 млн до 15 млн трудоспособных россиян, которые не платят налогов и не делают отчислений в Пенсионный фонд, сообщают 7 марта "Известия".

Таким образом, к "теневой" экономике можно отнести 10% от общей численности населения и 20% от рабочей силы (то есть трудоспособных россиян, которых, по Росстату, 52%).

В большинстве случаев речь идет не о криминальной деятельности, а о вполне обычных торговле, строительстве, небольших производствах и секторе услуг, где владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд (ПФ). "У нас до сих пор непонятное количество населения – 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются, [...] и никто не знает, что с ним делать", – говорит глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Министерство труда последний раз подсчитывало количество россиян трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы во внебюджетные фонды (Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и ПФ) в 2015 году. Тогда за вычетом пенсионеров, студентов, инвалидов, военных и приравненных к ним граждан, занятых в теневом секторе оказалось около 15 млн человек.

Эксперты в целом согласны с оценкой Счетной палаты. В Центре социально-экономического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС насчитали 9 млн тех, кто работает, но не платит налоги. При этом, по оценкам аналитиков, порядка 30 млн россиян хотя бы один раз в год имеют неофициальный доход, а один или два раза в месяц получают неофициальный доход 21 млн человек.

По оценкам Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка 10 трлн рублей в год. Минфин со своей стороны оценивает потери консолидированных бюджетов от теневой занятости в 5 трлн рублей. В связи с этим правительство разрабатывает различные виды налоговых маневров с целью вывести россиян из "тени". Один из вариантов – попытаться стимулировать бизнес официально регистрировать занятых с помощью снижения отчислений во внебюджетные фонды с 30% до 21%.

Другой способ – введение налога на тунеядство. Его обсуждали в правительстве во второй половине прошлого года, но пока приняли решение отложить. Эта идея, напомним, предполагала введение ежемесячных или ежегодных отчислений за пользование социальной инфраструктурой государства, выплачиваемых формально неработающими гражданами.

В конце прошлого месяца заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев заявил о том, что правительство должно создать максимально льготные условия для легализации самозанятых граждан. Он назвал "тупиковым" вариант "кнута" . "Мы еще не создали необходимых условий для бизнеса, чтобы он был рентабельный, легальный. Поэтому вся гаражная экономика не выходит из тени, так как люди не хотят платить налоги, боятся, что на них обратят внимание государственные, правоохранительные органы и наступят соответствующие последствия. Поэтому первое, что нужно сделать, – создать максимально льготные условия для самозанятых людей", – подчеркнул чиновник.