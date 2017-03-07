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07.03.2017 11:41
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Если хочешь быть здоров – заселяйся

Компания «Центр развития» разработала концепцию развития зоны спорта и отдыха в составе проекта «На Царскосельских холмах».*
Если хочешь быть здоров – заселяйся
«На Царскосельских холмах»

Не секрет, что современного покупателя недвижимости уже давно интересуют не только квадратные метры и качество отделки квартиры. Вместе с ними он выбирает степень своего будущего удобства и безопасности и, в целом, определенный образ жизни.

Последние опросы покупателей квартир в новых районах говорят о том, что немаловажным фактором комфортной жизни, помимо детских площадок и садиков, школ, магазинов являются спортивные объекты в непосредственной близости от дома. Это не удивляет, учитывая, что ведение здорового образа жизни становится все более популярным и востребованным среди россиян, независимо от возраста и социального положения.

Для жителей Царскосельских холмов и прилегающих районов планируется возведение целого комплекса спортивных сооружений. На прилегающей к проекту территории планируется строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом, теннисных кортов и спортивного клуба. 

Главная цель девелопера – создание безопасной и комфортной среды для жизни и здоровья будущих новосёлов. На территории Проекта строится уже около десяти жилых комплексов. Есть введённый в эксплуатацию «Образцовый квартал» и, строящийся «Образцовый квартал 2».

«На Царскосельских холмах»
«На Царскосельских холмах»

Помимо спортивных сооружений, планируется построить торгово-развлекательный комплекс, бизнес-центр с торговыми площадями и ресторан.

Наличие общественно-деловой и спортивной зон в непосредственной близости от жилых комплексов позволит жителям эффективно проводить свой досуг, а удобное транспортное сообщение дополнительно привлечет людей из соседних районов. 

Само расположение комплекса в экологически чистом месте, рядом с Пушкинскими парками, вдали от городской суеты, благотворно для здоровья и детей, и взрослых.  

Те, кто предпочитает горные лыжи, безусловно оценят, что до семейного центра активного отдыха «Туутари-парк» можно добраться на машине за 15-20 минут. 

Жителям проекта «На Царскосельских холмах» доступна такая роскошь, как конноспортивный клуб «Райдер», куда не нужно ехать на автомобиле, достаточно лишь немного пройтись. Занятия здесь проводятся в крытом манеже или на открытом воздухе, в зависимости от погоды и уровня подготовленности наездника. Обучение верховой езде детям можно начинать с 10 лет, доступно оно и взрослым. 

Для тех, кто предпочитает скандинавскую ходьбу или просто неспешные прогулки на свежем воздухе, неоценимым богатством покажется соседство с парками Пушкина: Екатерининским, Александровским, Буферным, Баболовским. 

Пожалуй, самым быстрым способом осмотреть их все, захватив и расположенный недалеко Павловский парк, станет увлекательная велосипедная прогулка. Недалеко от Екатерининского парка находится пункт велосипедного проката для тех, кто пока не обзавелся собственным «транспортным средством».

Таким образом, инфраструктура и само расположение проекта «На Царскосельских холмах» в экологически чистом и спокойном месте Санкт-Петербурга предоставляет жителям нового района все возможности для занятий спортом на любой вкус, продолжительным прогулкам на свежем воздухе, наслаждения красотой окружающей природы и садово-парковых ансамблей Пушкина и Павловска.

*На правах рекламы


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