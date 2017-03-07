Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS о военной технике на границе с Грузией

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS о военной технике в городе Сочи перед войной в Грузии.

Указ о помиловании опубликован 7 марта на официальном портале правовой информации и вступает в силу через пять дней.

Справка:

Президент России Владимир Путин 23 декабря 2016 года в ходе пресс-конференции назвал жестким приговор за госизмену из-за SMS. «Это достаточно жесткий подход. Она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя трагедии. Надо посмотреть на суть претензий», — сказал Путин.

А 26 января 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль направил запросы с просьбой разъяснить приговор по делу Севастиди.

В начале декабря 2016-го сообщалось, что Севастиди была осуждена на семь лет тюрьмы по обвинению в госизмене. Когда Севастиди было пять лет, ее родители переехали на территорию Абхазии. В 1995 году они с матерью переехали из Абхазии в Сочи и занимались торговлей. В августе 2008 года Россия вмешалась в военный конфликт в Южной Осетии и ввела войска на территорию, а позднее признала независимость обеих республик от Грузии. По словам адвоката Ивана Павлова, в разгар событий 2008 года «Оксана увидела поезд, который вез военную технику в сторону Абхазии, и написала об этом короткое SMS-сообщение своему знакомому в Грузию». «В январе 2015 года ее арестовали, предъявив обвинение по ст. 275 УК России (госизмена), а в марте 2016 года признали виновной и приговорили к семи годам заключения», — рассказал Павлов (цитата по "Коммерсанту").

В материалах дела указана справка от органов госбезопасности Абхазии о том, что получатель SMS-сообщения является сотрудником спецслужб Грузии. Тем не менее, по словам адвоката, некорректно говорить о госизмене даже в таком случае, так как в SMS не было никаких данных о численности техники и вооруженных сил и к какой воинской части они относятся.

По мнению Олега Орлова, председателя совета правозащитного центра «Мемориал», Оксана Севастиди является «политическим заключенным», а дело сфабриковано.