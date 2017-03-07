Принадлежащую частному коллекционеру Александру Певзнеру картину Брюллова «Христос во гробе» могут изъять из Русского музея. Конституционный суд 7 марта в Петербурге провозгласил решение, которое не исключает пересмотра дела Певзнера в судах общей юрисдикции.

«Вынесенные в отношении гражданина Певзнера решения в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, подлежат пересмотру, если для этого нет препятствий», – отметил председатель КС Валерий Зорькин, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Впрочем, Зорькин добавил, что законы, на основании которых картина Певзнера была конфискована и передана на хранение в Русский музей, конституционны: если уголовное дело в отношении россиянина прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, Российская Федерация имеет право удерживать его частную собственность в качестве вещественного доказательства. Но это возможно, только если обвиняемому объяснили «юридические последствия» его действий, и он добровольно отказался отстаивать свою невиновность в суде.

Напомним, русско-немецкий коллекционер Александр Певзнер приобрел полотно «Христос во гробе» в 2002 году в Бельгии. Когда мужчина привёз картину на экспертизу в Русский музей, ФСБ сочла, что коллекционер занимается «незаконным перемещением культурных ценностей», и возбудила уголовное дело. Картину конфисковали и в качестве вещественного доказательства оставили в Русском музее. Уголовное преследование Певзнера прекратили в 2013 году из-за истёкшего срока давности, но картину до сих пор не вернули.

Российские суды, в том числе и Верховный, сочли истёкший срок давности «нереабилитирующим обстоятельством» и сослались на статью 81 Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет изымать «вещдоки» и «орудия преступления» в таких случаях. Именно статью 81 УПК оспаривал в КС Певзнер.