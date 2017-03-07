Женский день по-фински: В ресторан не пригласят и цветы не подарят

07.03.2017 12:05

Чем празднование Международного женского дня в Финляндии отличается от 8 Марта в России? Можно ли обидеть женщину, оплатив счет в ресторане? Как финское общество воспринимает закон о гей-браках? И как реагирует на принятие этого закона церковь? Узнаем в программе "Финский взгляд".