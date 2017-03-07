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07.03.2017 12:05
Женский день по-фински: В ресторан не пригласят и цветы не подарят
Чем празднование Международного женского дня в Финляндии отличается от 8 Марта в России? Можно ли обидеть женщину, оплатив счет в ресторане? Как финское общество воспринимает закон о гей-браках? И как реагирует на принятие этого закона церковь? Узнаем в программе "Финский взгляд".
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] журналист Арья Паананен рассказывает о том, почему на празднование Международного женского дня в Финляндии многие не обращают никакого внимания, как отреагировало финское общество на принятие Закона «О равноправном браке», как сейчас живет семья Салоненов, оказавшаяся несколько лет назад в центре дипломатического скандала, и почему в Скандинавии вновь на повестке дня проблемы мигрантов:
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