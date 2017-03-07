Петербургского полковника будут судить за обещания смягчить приговор

В Петербурге уголовное дело о попытке мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения вменяют полковнику полиции Валерию Засыпкину, который за миллион обещал поменять реальный срок на условный.

Как сообщает 7 марта Генеральная прокуратура РФ, петербуржцу, обвиняемому в махинациях с квартирой погибшей пенсионерки, в феврале 2016 года представилась возможность избежать тюремного заключения, но за определенное вознаграждение. По версии следствия, посодействовать в смягчении приговора вызвался тогда ещё заместитель начальника полиции по охране общественного порядка и общественной безопасности УМВД по Московскому району Валерий Засыпкин. Он, по данным прокуратуры, пообещал заплатить нужному человеку, который «уговорит» судью на условный срок по статье, где предусмотрено лишение свободы. На расходы попросил миллион. Между тем, по информации прокуратуры, полковник не только знал, что помочь не сможет, но и не собирался пытаться.

Между тем деньги Засыпкин получил: ему в общей сложности передали 800 тысяч рублей. Остаток получить помешали оперативники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти, которые в конце августа 2016 года задержали полковника с крупной суммой денег у квартиры, где под домашним арестом сидел обвиняемый в махинациях.

Уголовное дело о попытке мошенничества рассмотрит Московский районный суд Петербурга.