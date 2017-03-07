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07.03.2017 11:29

"Россия" начнет летать из Петербурга в чешский город-заповедник

Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в чешский город Пардубице. Как сообщили "Фонтанке" в АК, это будут еженедельные полеты по воскресеньям, которые перевозчик на чартерной основе открывает с 28 марта.

Пардубице имеет статус города-заповедника, знаменитого своими архитектурными памятниками XVI века. В непосредственной близости от Пардубице – горнолыжные курорты.

Рейсы Петербург – Пардубице и Пардубице – Петербург будут выполняться утром на воздушном судне Boeing В737.

АК "Россия" – базовый перевозчик Пулково. По состоянию на февраль 2017 года в парке авиакомпании находятся 31 самолет семейства Airbus А320, 14 Boeing 737, шесть лайнеров семейства Boeing 777 и девять Boeing 747.


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Новости
Статьи
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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
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02.03.2017 11:39
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