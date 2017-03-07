"Россия" начнет летать из Петербурга в чешский город-заповедник

Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в чешский город Пардубице. Как сообщили "Фонтанке" в АК, это будут еженедельные полеты по воскресеньям, которые перевозчик на чартерной основе открывает с 28 марта.

Пардубице имеет статус города-заповедника, знаменитого своими архитектурными памятниками XVI века. В непосредственной близости от Пардубице – горнолыжные курорты.

Рейсы Петербург – Пардубице и Пардубице – Петербург будут выполняться утром на воздушном судне Boeing В737.

АК "Россия" – базовый перевозчик Пулково. По состоянию на февраль 2017 года в парке авиакомпании находятся 31 самолет семейства Airbus А320, 14 Boeing 737, шесть лайнеров семейства Boeing 777 и девять Boeing 747.