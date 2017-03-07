Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»

Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила». Компания продолжает информировать клиентов о новом продукте – переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.

На этот раз герои рекламы становятся свидетелями биржевого краха. Однако вместо обвального падения котировок участники рынка наблюдают обнуление звонков и интернет-трафика – услуг, которые они оплатили, но не успели использовать в полном объеме. На помощь им приходят агенты Tele2 и предлагают придерживаться других правил:

«Минутам и гигабайтам мы знаем цену, поэтому мы меняем систему».

В январе 2017 года Tele2 запустила уникальный продукт, позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга доступна на всех открытых для подключения и перехода пакетных тарифах линейки «Черный» и предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.

Посмотреть новую рекламу можно на официальном канале Tele2 на YouTube.