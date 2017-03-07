Володин: Выборы президента надо провести в день присоединения Крыма

Выборы президента России в 2018 году могут состояться 18 марта — в день присоединения Крыма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает такую идею перспективной и поддерживает ее, передает 7 марта «Интерфакс».

Он пояснил, что 18 марта в 2018 году будет воскресенье, и по закону выборы главы государства могут быть назначены на этот день.

«А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — заявил Володин. По его мнению, люди «для себя решение примут», за кого отдать свой голос.

Голосование в 2018 году должно состояться 11 марта. Если этот день будет рабочим из-за праздников, то выборы должны переноситься на первое воскресенье марта.

Предложение Володина ранее был законодательно оформлеон сенаторами. На прошлой неделе в Госдуму внесли пакет поправок, который предусматривает перенос президентских выборов на неделю вперед. Авторами инициативы стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков.

Источник в Думе в беседе с РБК подтвердил, что нижняя палата парламента одобрит поправки.