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07.03.2017 11:13
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Помогите пенсионерке собрать деньги на лекарства

Всю свою жизнь Валентина Сорокина проработала на Севере. Выйдя пенсию, без дела сидеть не стала – как волонтер помогает бездомным животным. Однако работа в суровых условиях отразилась на здоровье – пенсионерке необходимы дорогостоящие лекарства, которые не входят в перечень льготных и государством не предоставляются. Женщина надеется на помощь неравнодушных людей.
Помогите пенсионерке собрать деньги на лекарства

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств для Валентины Николаевны Сорокиной.

Валентина Сорокина, 69 лет.

Необходимы лекарственные препараты для курсового лечения гонартроза.

Стоимость курсового лечения 34 180 руб., собрано: 1000руб.

Не хватает 33 180 руб.

Валентина Николаевна человек исключительно собранный, ответственный и упорный, привыкший рассчитывать только на себя. Программист по образованию, она почти все время работы занималась сбором и анализом геолого-разведочных данных в Сибири. Работа на Севере позволила скопить денег на покупку небольшой квартиры в Петербурге, в который она просто влюбилась, оказавшись здесь однажды на курсах повышения квалификации.

Выйдя на пенсию, Валентина Николаевна не осталась без дела – она активный волонтер, помогающий защите животных. Еще в Сибири ее очень угнетала ситуация с бездомными животными, она пыталась им всячески помочь. Сейчас же не менее четырех часов каждый день она тратит на администрирование различных зоозащитных групп в социальных сетях, ведет просветительскую работу, ищет добрые руки для несчастных котят и щенят.

К сожалению, напряженная работа в тяжелых северных условиях сильно сказалась на здоровье женщины. После операции на щитовидной железе начались серьезные проблемы с суставами. У Валентины Николаевны тяжелый артроз коленных суставов с сильными болями как при ходьбе, так и в покое. Помочь ей может комплексное курсовое лечение. Только препараты для него не входят в перечень льготных лекарств и государством не оплачиваются. Стоимость необходимых лекарств 34 180 рублей.

Приобрести их самостоятельно пенсионерка не в состоянии – почти треть своей пенсии ей приходится тратить на другие жизненно необходимые препараты. Остальное уходит на оплату коммунальных платежей, еду и одежду. Валентина Николаевна надеется на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Валентине Сорокиной, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/80/.


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